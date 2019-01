FLIR presenta la tecnologia di attracco assistito e il primo partner nel settore della costruzione di imbarcazioni

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha presentato oggi il sistema di attracco assistito Raymarine DockSense™, la prima soluzione di attracco assistito con rilevazione del movimento e riconoscimento intelligente degli oggetti per la navigazione da diporto. Il sistema DockSense si avvale della tecnologia delle telecamere a visione automatica FLIR e di analisi video per integrare le informazioni raccolte dal panorama circostante con il sistema di propulsione e governo dell’imbarcazione, per assistere i proprietari di natanti nelle manovre di attracco in spazi ridotti.

