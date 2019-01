Il consiglio di amministrazione di GA Telesis nomina Norman Liu come consigliere indipendente

GA Telesis, LLC, importante fornitore globale di servizi commerciali per il settore dell’aviazione, ha reso noto che il Consiglio di amministrazione ha nominato Norman C.T. Liu consigliere indipendente con decorrenza dal 1° febbraio 2019.

Norm vanta oltre 35 anni di esperienza in campi quali finanziamenti per il settore aeronautico, investimenti infrastrutturali e servizi bancari d’investimento. In passato è stato presidente del Consiglio di amministrazione, presidente e amministratore delegato di GE Capital Aviation Services (“GECAS”), leader mondiale nei servizi di finanziamento e leasing per aeromobili commerciali. Dopo aver lasciato GE alla fine del 2016 in seguito a 30 anni di servizio, è attualmente consulente senior di diverse società per i settori dell’aviazione e delle infrastrutture.

