V-CAT darà il via a un nuovo tipo di crowdfunding impiegante valuta digitale

V-CAT Vietnam svilupperà un nuovo tipo di servizi di crowdfunding impiegante valuta digitale. Verrà sviluppata una piattaforma impiegante la valuta digitale JC-coin e tutti i dati relativi alle transazioni verranno protetti e tenuti al sicuro con una tecnologia blockchain d’avanguardia. Tutti gli utenti con JC-coin possono scambiare qualsiasi asset fisico o digitale di loro proprietà sulla piattaforma per ottenere più JC-coin. Ciò genererà i fondi occorrenti per sviluppare nuovi e rivoluzionari prodotti e servizi, insieme ad utenti in tutto il mondo, e abiliterà nuovi investimenti in un’ampia gamma diversificata di attività commerciali.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.