Andersen Global nomina un socio spagnolo specializzato in diritto pubblico quale coordinatore degli affari legali nell’UE e membro associato del Consiglio di amministrazione europeo

Andersen Global ha annunciato quest’oggi la nomina di José Vicente Morote a coordinatore degli affari legali in Europa e membro associato del Consiglio di amministrazione regionale europeo. José Vicente è Socio presso Andersen Tax & Legal in Spagna e Responsabile delle divisioni Diritto pubblico e Diritto regolamentare a Madrid e Valenza.

"Il coordinamento delle nostre linee di servizi legali trarrà senz'altro vantaggio dalle sue competenze e dal suo spiccato senso degli affari. Attendiamo con ansia di averlo al nostro fianco per promuovere le nostre relazioni con organismi pubblici e relative questioni."

Il consiglio regionale, composto da soci degli studi affiliati e collaboranti di Andersen Global specializzati in consulenza fiscale e legale e diretto dai Soci co-gerenti per la regione Europa Andrea De Vecchi e Paolo Mondia, si adopera diligentemente insieme a Mark Vorsatz, Presidente di Andersen Global e Direttore generale di Andersen Tax LLC, per l’avanzamento della strategia per le opportunità di crescita e le operazioni nell’intera regione. Il Consiglio di amministrazione europeo è stato istituito nel settembre del 2018.

“José Vicente è una voce autorevole nel ramo del diritto pubblico e il suo sostanziale sostegno attivo alle nostre linee di servizi legali si è rivelato essenziale” ha dichiarato Andrea De Vecchi. “Il coordinamento delle nostre linee di servizi legali trarrà senz’altro vantaggio dalle sue competenze e dal suo spiccato senso degli affari. Attendiamo con ansia di averlo al nostro fianco per promuovere le nostre relazioni con organismi pubblici e relative questioni.”

Paolo Mondia ha aggiunto “Il nostro consiglio regionale costituisce il pilastro portante del nostro successo in Europa, dove siamo presenti in quasi due dozzine di Paesi e ci avvaliamo di 200 soci, più di 1.000 professionisti e circa 400 avvocati che offrono servizi fiscali e legali. José Vicente condivide la nostra visione e i nostri valori e la sua formazione accademica ci tornerà molto utile.”

Prima di entrare a far parte di Andersen Tax & Legal in Spagna, Morote è stato Socio presso Olleros Abogados e Socio gerente presso LexUrban Abogados & Urbanistas, che fa parte di LexCorporate Abogados, oltre ad aver rivestito la carica di Preside della Facoltà di giurisprudenza presso l’Universidad Católica de Valencia, San Vicente Mártir. È un consulente presso organismi pubblici su questioni di diritto amministrativo dal 1995 e ha una laurea in Giurisprudenza conseguita presso l’Università di Bologna.

Nel corso degli ultimi quattro anni, tramite i suoi studi affiliati e collaboranti, Andersen Global ha ampliato la propria presenza in numerosi centri economici chiave in diversi Paesi europei, compresi Regno Unito, Germania, Portogallo, Francia, Spagna, Italia, Ungheria, Turchia, Irlanda, Austria, Polonia, Grecia, Cipro, Lussemburgo, Slovacchia, Paesi Bassi e Svizzera.

Andersen Global è un’associazione internazionale di studi affiliati indipendenti costituenti entità giuridiche a sé stanti che si avvalgono della collaborazione di professionisti dei rami della consulenza fiscale e della consulenza legale in tutto il mondo. Istituita nel 2013 dallo studio affiliato statunitense Andersen Tax LLC, Andersen Global si avvale ora della collaborazione di oltre 4.000 professionisti a livello mondiale ed è presente in più di 129 località attraverso i suoi studi affiliati e collaboranti.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.