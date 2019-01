Greene lancia il nuovo sito web Chemraz® per il settore dei semiconduttori

Greene Tweed, un leader mondiale nel settore dei prodotti e materiali a elevate prestazioni, ha lanciato il sito web Chemraz®, che offre agevole accesso a informazioni su soluzioni di tenuta a semiconduttore Chemraz®.

Il nuovo sito include strumenti interattivi, risorse e documenti tecnici, corsi di formazione sulle tenute, le ultime notizie sui prodotti e una guida alla selezione degli elastomeri, presentandosi come il punto di riferimento esclusivo per tutto ciò che è correlato a Chemraz®, il materiale FFKM brevettato di Greene Tweed.

Le tenute in FFKM Chemraz® vengono impiegate in una vasta gamma di apparecchiature essenziali in aree di processi chiave degli stabilimenti di produzione di dispositivi a semiconduttore di tutto il mondo – incisione, deposizione, ossidazione per via umida, elettroplaccatura e altro ancora.

