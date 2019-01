HCL Technologies rende omaggio ai più autorevoli esponenti del settore degli aiuti umanitari al Forum Economico Mondiale del 2019 a Davos

HCL Technologies, azienda tecnologica di portata globale, ha annunciato oggi l’evento Goodwill Champions Awards Night, che renderà omaggio a leader di tutto il mondo per il loro grande impegno in ambito umanitario. L’evento, che si terrà il 24 gennaio 2019 presso il padiglione di HCL a Davos, celebrerà queste eroiche organizzazioni che si sono impegnate a perseguire nobili cause con particolare attenzione all’educazione, allo sviluppo giovanile e all’emancipazione delle donne su scala globale. Questo è il primo anno in cui sono stati conferiti i premi e HCL Technologies prevede di conferirli ogni anno in occasione di un forum globale.

