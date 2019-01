Legge di Bilancio 2019 – Beni Strumentali (Nuova Sabatini)

Rifinanziata la Nuova Sabatini fino al 2024, con la Legge di Bilancio 2019. Il Ministero ha previsto un rifinanziamento di 48 milioni per il 2019, 96 milioni per ciascun anno dal 2020 al 2023 e altri 48 milioni di euro per il 2024, per un totale di 480 milioni di euro.