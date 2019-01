Mary Kay Inc. annuncia la nomina di due dirigenti per la gestione delle operazioni della catena di approvvigionamento

Mary Kay Inc., giunta al suo 55o anno di attività quale uno dei più prestigiosi marchi e venditori diretti di prodotti di bellezza in quasi 40 mercati, ha annunciato la nomina di Chaun Harper alle cariche di Vicepresidente senior e Direttore della produzione e la nomina della dott.ssa Lucy Gildea alle cariche di Vicepresidente senior e Direttore scientifico. Nelle suddette vesti, Harper e Gildea entreranno a far parte dei vertici della multinazionale di cosmetici.

Quale Vicepresidente senior e Direttore della produzione, Chaun Harper assumerà la responsabilità delle attività relative alle operazioni di produzione globali, al controllo degli inventari globali, alla pianificazione dell’approvvigionamento, ai trasporti e alla qualità globale. Harper è entrato a far parte di Mary Kay Inc. nel 2014 con la qualifica di Direttore della divisione Operazioni di produzione. In questo periodo, Harper ha apportato un contributo fondamentale alla creazione di una cultura tesa al miglioramento continuo presso lo stabilimento di produzione di Mary Kay, accrescendo nettamente, tra le altre cose, l’efficienza produttiva e promuovendo importanti opportunità per i dipendenti di sviluppare le proprie competenze tecniche e avanzare nella carriera. Prima di passare all’iconica azienda di prodotti di bellezza, Harper ha lavorato per L’Oréal presso cui ha ricoperto vari ruoli nelle funzioni operative e di controllo della qualità.

Quale Vicepresidente senior e Direttore scientifico, la dott.ssa Lucy Gildea continuerà a sovrintendere alle attività di ricerca e sviluppo di Mary Kay Inc. Dopo essere entrata a far parte dell’iconica azienda di prodotti di bellezza nel 2017, la dott.ssa Gildea si è adoperata per concretizzare la strategia relative ai prodotti e le iniziative per l’innovazione della società su scala globale. Forte di un portafoglio globale di oltre 1.400 brevetti di prodotti, tecnologie e sistemi d’imballaggio, Mary Kay coltiva da sempre una cultura tesa all’innovazione e investe milioni di dollari ogni anno in attività di ricerca e sviluppo. La dott.ssa Gildea svolgerà un ruolo fondamentale nel condurre la società in modo innovativo nella prossima generazione. Prima di entrare a far parte di Mary Kay Inc., la dott.ssa Gildea ha trascorso 15 anni al servizio di Procter and Gamble, dedicandosi allo sviluppo di tecnologie e prodotti sanitari, per l’igiene orale, di bellezza e per la cura della pelle.

“In un periodo di tempo relativamente breve, Chaun e Lucy hanno apportato contributi significativi e si sono rivelati essenziali nell’ambito delle attività di ricerca e sviluppo e delle operazioni della catena di approvvigionamento di Mary Kay” ha affermato Deborah Gibbins, Direttore operativo presso Mary Kay Inc. “Quali membri dei vertici della società, Chaun e Lucy si adopereranno al fine di assicurare l’allineamento della strategia e dei piani per i prodotti Mary Kay® a livello globale e regionale. Quale uno dei maggiori innovatori nei settori della vendita diretta e dei cosmetici, Mary Kay è una vera potenza con un portafoglio globale che conta più di 700 prodotti. Mentre continuiamo a produrre i migliori prodotti nel settore, siamo orgogliosi di nominare Chaun e Lucy a queste cariche dirigenziali e siamo certi che le loro doti di leadership e competenze si riveleranno estremamente preziose ai fini del successo delle nostre iniziative volte ad arricchire la vita delle donne in tutto il mondo.”

Harper ha conseguito una laurea in chimica rilasciatagli dall’Università Tecnica dell’Arkansas (Arkansas Tech University) di Russellville, Arkansas, e un master in amministrazione aziendale rilasciatagli dall’Università Webster (Webster University) di St. Louis, Missouri. La dott.ssa Gildea possiede una laurea in biologia conseguita presso l’Università di Georgetown (Georgetown College) a Georgetown, Kentucky, e un dottorato in biologia cellulare e molecolare, immunologia e malattie infettive conseguito presso l’Università di Cinicinnati (University of Cincinnati).

Informazioni su Mary Kay

Il successo di Mary Kay è da ricondursi alla nostra passione per prodotti irresistibili e al desiderio di cogliere un’opportunità gratificante ed esercitare un impatto positivo sulla collettività. Da ben 55 anni Mary Kay ispira le donne a concretizzare i propri obiettivi imprenditoriali in quasi 40 Paesi diversi. Essendo una società multimiliardaria, possiamo investire e offrire le ultimissime novità quanto a prodotti avanzati per la cura delle pelle, cosmetici dai colori accesi e profumi. Scoprite altri motivi per amare Mary Kay all’indirizzo www.marykay.com.

