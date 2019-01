Modern Media Acquisition Corp. sigla un accordo di fusione con Akazoo Ltd., una piattaforma globale di musica in streaming

Modern Media Acquisition Corp. (NASDAQ:MMDM) (“MMDM”) oggi ha annunciato la stipula di un contratto finale di fusione con Akazoo Ltd, una piattaforma globale di musica in streaming con sede in Inghilterra; il valore della società risultante dall’operazione sarà pari a circa 469 milioni di dollari. In base ai termini del contratto, MMDM e Akazoo si fonderanno dando vita a una holding (“Holdco”) con sede legale nel Lussemburgo, che prevede di quotarsi alla Borsa Nasdaq con il simbolo “SONG” una volta completata l’operazione.

Ormai al nono anno di attività, Akazoo è il leader nel settore della musica in streaming, specializzata nei mercati emergenti e con 4,3 milioni di abbonati premium in 25 Paesi in Europa, Asia Sud orientale, Sud America e Africa.

