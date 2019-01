nCipher Security offre affidabilità, integrità e controllo per applicazioni e informazioni business-critical

Oggi è avvenuto il lancio ufficiale di nCipher Security, fornitore di affidabilità, integrità e controllo per applicazioni e informazioni business-critical, creando un nuovo leader nel mercato dei moduli di sicurezza hardware (hardware security module, HSM) generici.

L’ambiente digitale in rapido cambiamento di oggi offre opportunità per accrescere la soddisfazione dei clienti, migliorare l’efficienza operativa e acquisire un vantaggio concorrenziale, ma tutto ciò prospetta anche nuove sfide in termini di sicurezza.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.