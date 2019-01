P&G entra con 11 marchi famosi nel Loop di TerraCycle – una comoda piattaforma di shopping online ecosostenibile

L’azienda Procter & Gamble (NYSE:PG) ha annunciato oggi l’introduzione di confezioni riutilizzabili e ricaricabili per alcuni dei suoi prodotti più venduti nell’ambito di un nuovo impegno mirato a cambiare la dipendenza del mondo dagli imballaggi monouso e dai rifiuti usa e getta. Inoltre, sono state introdotte nuove soluzioni circolari “raccogli e ricicla” che aiutano a eliminare i rifiuti nell’ambito di una collaborazione con LoopTM, una piattaforma circolare di commercio online sviluppata dal leader internazionale del riciclaggio TerraCycle. Molti dei più importanti marchi globali di P&G, come PanteneTM, TideTM, CascadeTM e Oral-BTM parteciperanno a questa piattaforma innovativa nel corso di quest’anno.

“Siamo orgogliosi di collaborare con TerraCycle come prima azienda CPG a far parte di questo programma rivoluzionario, che è solo uno dei tanti modi per realizzare i nostri obiettivi di Ambition 2030 per accelerare l’innovazione sostenibile e realizzare soluzioni circolari. ” Tweet this

Loop è la prima soluzione circolare globale di shopping e di confezionamento nel suo genere che mira a migliorare le prestazioni ambientali e il livello di comodità rispetto alle attuali soluzioni di e-commerce attraverso imballaggi che vengono raccolti, ripuliti, ricaricati e riutilizzati. Loop offre inoltre l’opzione di raccogliere i prodotti usati dall’abitazione dei consumatori per un ulteriore riciclo o riutilizzo. P&G è stata la prima società di prodotti per consumatori ad affiancarsi a Loop.

Annunciata al meeting annuale del Forum Economico Mondiale di Davos, Svizzera, questa collaborazione fa avanzare ulteriormente gli obiettivi di sostenibilità di Ambition 2030 di P&G e l’impegno continuo dell’azienda per trasformare le intenzioni di sostenibilità in azioni quotidiane positive.

Gli scienziati e gli ingegneri di P&G hanno sviluppato soluzioni innovative di produzione, confezionamento e distribuzione che piaceranno ai consumatori e renderanno facile vivere in maniera sostenibile per quelli di loro partecipanti all’iniziativa. Undici marchi P&G saranno disponibili in Loop in uno di tre formati. Il sistema Loop sarà convalidato e ottimizzato attraverso esperimenti di apprendimento reale sul mercato previsti per la metà del 2019 a New York e a Parigi.

Imballaggi resistenti

Le aziende di marchi preferiti come Pantene, Tide, Cascade e CrestTM hanno progettato nuovi imballaggi resistenti e ricaricabili, che presentano eleganti contenitori dalle nuove caratteristiche e funzionalità.

Riciclaggio delle ricariche di prodotti

Riciclaggio dei prodotti igienici utilizzati

“Stiamo costruendo su più di 180 anni di innovazione e conoscenze preziose relative ai consumatori per promuovere il consumo responsabile su larga scala”, ha affermato Virginie Helias, Vicepresidente e Responsabile per la sostenibilità globale di P&G. “Siamo orgogliosi di collaborare con TerraCycle come prima azienda CPG a far parte di questo programma rivoluzionario, che è solo uno dei tanti modi per realizzare i nostri obiettivi di Ambition 2030 per accelerare l’innovazione sostenibile e realizzare soluzioni circolari.

“Il tempo di agire è adesso. Siamo decisi a sfruttare il vantaggio della nostra portata globale e la forza dei nostri marchi di fiducia per ampliare soluzioni più sostenibili. Le collaborazioni trasformative sono essenziali per il successo di questa missione in quanto nessuno può riuscire da solo”, ha continuato Helias.

“Siamo lieti di collaborare con P&G e altri marchi globali, rivenditori, società di infrastrutture e il Forum economico mondiale per creare un nuovo approccio al consumo di prodotti in maniera più responsabile”, ha dichiarato Tom Szaky, AD di TerraCycle. “L’obiettivo di Loop non è solo eliminare il concetto di rifiuto da imballaggio ma anche migliorare enormemente l’esperienza d’uso dei prodotti e la comodità del fare acquisti. Attraverso Loop, i consumatori riusciranno a usare responsabilmente prodotti in robuste confezioni appositamente progettate, riutilizzabili e interamente riciclabili. Grazie alla forza e alla portata di marchi di fiducia come quelli di P&G, riusciremo a cambiare le abitudini dei consumatori e raggiungere le dimensioni necessarie perché il modello consegua i propri obiettivi”.

Come funziona Loop