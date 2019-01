Ultivue amplia la piattaforma UltiMapper™ di test multiplex per la profilazione immunologica dei tessuti

Ultivue, uno sviluppatore di test per l’identificazione e la quantificazione di biomarcatori tessutali per la ricerca traslazionale e i laboratori di patologia clinica, hanno annunciato oggi due nuove aggiunte alla piattaforma esistente UltiMapper di kit di test multiplex per ricerca immunoistochimica mediante fluorescenza. Il kit UltiMapper I/O APC identifica tipi di cellule professionali che presentano l’antigene comprese cellule dendritiche, macrofagi e cellule B, e funzioni relative all’iniziazione e al mantenimento della risposta immunitaria. Il kit UltiMapper I/O T-act quantifica l’indice dei tumori proliferativi e determina l’attività dei linfociti T citotossici e il suo potenziale di induzione di apoptosi.

Questi nuovi kit offrono gli stessi vantaggi di imaging ad elevata resa a intera slide utilizzando attrezzature IHC e flussi di lavoro convenzionali come i kit rilasciati in precedenza UltiMapper I/O PD-L1 e UltiMapper I/O PD-1 che identificano l’infiltrazione e l’esaurimento dei linfociti T.

