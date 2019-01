DXC Technology rileva l’attività incentrata sui servizi di EG A/S e rafforza la propria leadership come integratore di sistemi per Microsoft Dynamics 365

DXC Technology (NYSE:DXC), leader mondiale indipendente nei servizi IT end-to-end, ha oggi annunciato l’intenzione di rilevare il ramo dedicato ai servizi di EG A/S, uno dei principali integratori di Microsoft Dynamics 365 nei paesi nordici. La combinazione di EG con l’attuale attività di DXC Eclipse permetterà a DXC di rafforzare la propria posizione di leader globale nell’integrazione dei sistemi per Microsoft Dynamics.

L’acquisizione dell’attività di EG specializzata nei servizi include le aree Microsoft Dynamics, Infor M3 e SAP, che verranno integrate in DXC Eclipse e nell’attività SAP di DXC.

