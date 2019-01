EverZinc porta a termine l’acquisizione add-on di G.H. Chemicals Ltd.

OpenGate Capital, società globale di private equity, ha annunciato oggi che la sua società partecipata, EverZinc, azienda chimica europea specializzata in zinco, ha acquisito G.H. Chemicals Ltd. e Microzinc Inc. collettivamente chiamate “GHC”, un produttore ed esportatore canadese di prodotti in ossido di zinco ottenuto tramite processo francese. I termini della transazione in oggetto non sono stati divulgati.

“L’acquisizione di GHC, con le sue strutture di portata mondiale in Quebec, rappresenta un investimento trasformativo per EverZinc che così può espandersi sia in termini di catalogo prodotti sia di mercato”

GHC è stata fondata nel 1974 con direzione generale a Saint Hyacinthe, in Québec. Nel suo stabilimento di produzione, GHC fabbrica quattro gradazioni di ossido di zinco con processo francese utilizzate in prodotti farmaceutici e alimentari, oltre a gradazioni impiegate in fertilizzanti e zootecnia e diverse altre gradazioni per la conversione della gomma. L’azienda è stata acquisita dai sigg. Stephan Tabah e Philippe Bailet. GHC può contare su un team di professionisti esperti e un organico di 58 persone altamente qualificate al servizio di una base clienti che opera nei settori industriale, farmaceutico e agrario.

“L’acquisizione di GHC, con le sue strutture di portata mondiale in Quebec, rappresenta un investimento trasformativo per EverZinc che così può espandersi sia in termini di catalogo prodotti sia di mercato”, ha affermato Andrew Nikou, fondatore e CEO di OpenGate Capital. “La strategia di OpenGate punta a stimolare la crescita organica e inorganica delle aziende in cui investe. Nei primi mesi di quest’anno OpenGate ha lanciato OGx, una nuova funzionalità di ottimizzazione digitale, per promuovere la crescita di EverZinc e ora di GHC. Con l’investimento in GHC e nella piattaforma OGx, siamo fiduciosi che l’offerta globale di prodotti EverZinc sarà ancora più soddisfacente per la clientela.”

Vincent Dujardin, CEO di EverZinc ha dichiarato “Siamo entusiasti di accogliere GHC nel portafoglio di EverZinc e attendiamo con ansia l’opportunità di lavorare insieme per fare leva sui nostri rispettivi prodotti e processi, e servire meglio le nostre basi clienti.”

Fabien Marcantetti, Direttore generale presso la sede di Parigi di OpenGate, che ha guidato le trattative, ha aggiunto “Siamo straordinariamente fieri di avere portato a termine questa acquisizione, poiché l’azienda in questione presenta molti aspetti accrescitivi per EverZinc. Stephan e Philippe hanno sostenuto i progressi compiuti dall’azienda e siamo ansiosi di lavorare con loro nei numerosi mesi a venire.”

Julien Lagreze, partner presso OpenGate Capital, ha aggiunto “La transazione GHC rappresenta la seconda acquisizione add-on che, siamo certi, consoliderà ulteriormente gli investimenti acquisiti nel nostro primo fondo istituzionale. Sono molto lieto che abbiamo raggiunto quest’ulteriore traguardo nella strategia d’investimento di OpenGate.”

OpenGate ha portato a termine due investimenti add-on, tra cui G.H. Chemicals e Aico S.P.A., fabbricante italiano di prodotti per il riscaldamento domestico, add-on del gruppo Jøtul, acquisito nel marzo 2018.

Informazioni su OpenGate Capital

OpenGate Capital è una società di private equity di portata globale specializzata nell’acquisizione e nella gestione di aziende per la generazione di nuovo valore attraverso miglioramenti a livello operativo, innovazione e crescita. Fondata nel 2005, OpenGate Capital, la cui sede generale è ubicata a Los Angeles, in California, possiede una sede europea a Parigi, Francia. I professionisti di OpenGate possiedono le competenze fondamentali necessarie per effettuare acquisizioni, gestire transizioni, amministrare, costruire e sviluppare imprese redditizie. A oggi OpenGate Capital, attraverso un patrimonio ereditato e investimenti in fondi, ha portato a termine oltre 30 acquisizioni, tra cui scorpori, rilevamenti di imprese da parte dei dirigenti, situazioni speciali e transazioni con venditori privati in tutto il Nord America e l’Europa. Per maggiori informazioni su OpenGate visitate www.opengatecapital.com.

Informazioni su EverZinc

EverZinc è leader globale nella produzione di materiali in zinco con quattro linee di prodotti: polveri fini di zinco, ossido di zinco, polvere ultrafine di zinco e polveri di zinco per batterie. Le attività industriali sono svolte in Belgio, Paesi Bassi, Norvegia, Cina e Malesia. Otto stabilimenti producono circa 175.000 tonnellate di materiali per rifornire la nostra base clienti globale. I prodotti EverZinc sono usati in un’ampia varietà di applicazioni, tra cui vernici anticorrosive, pneumatici, sostanze farmaco-chimiche, prodotti in vetro e ceramica, creme solari, batterie alcaline e altri prodotti.

