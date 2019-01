LEXON scrive un nuovo capitolo nella sua storia entrando in BOW Group

BOW Group annuncia l’acquisizione del marchio francese di lifestyle LEXON per diversificare il proprio portafoglio oltre l’Internet delle cose.

LEXON, con 28 anni di esperienza, più di 180 premi di design, collaborazioni di successo con alcuni degli stilisti più prestigiosi, presenza in 90 paesi, oltre 6.000 punti vendita e una florida attività nel settore dei regali aziendali, si è imposto come un marchio francese del design di fama mondiale.

LEXON, e le sue collezioni di oggetti e valigeria dal fascino senza tempo, progettati per la casa, l’ufficio, i viaggi o il nomadismo urbano, abbinano una forte identità e semplicità d’uso, un piacere estetico per tutti i giorni per i consumatori. Alcuni dei prodotti iconici di LEXON sono esposti nelle collezioni permanenti di musei di rilevanza mondiale come il MoMA di New York e il Centre Pompidou di Parigi. Le più prestigiose boutique di design, tra cui la Fondation Louis Vuitton, Le Bon Marché e il MoMA Design store, hanno confermato la presenza internazionale del marchio.

Tra i best seller di LEXON possiamo menzionare la radio Tykho, la sveglia Flip, la valigeria Airline e gli altoparlanti portatili Mino, il suo ultimo successo con oltre 500.000 pezzi già venduti in meno di un anno.

Boris Brault, Fondatore e Presidente di BOW Group afferma:

“LEXON è un’iconica azienda francese: la sua estetica di lifestyle, associata all’esperienza nel creare oggetti desiderabili a prezzi contenuti si allinea con la nostra ambizione di conquistare il mercato dei prodotti lifestyle per consumatori, assieme al marchio affiliato MyKronoz, che ha convinto più di 3 milioni di utenti in meno di 5 anni. Oggi, prevediamo di rafforzare le solide basi di LEXON per catturare importanti opportunità di mercato. L’ingresso di LEXON nel BOW Group porterà una grande tradizione di design e fornirà ulteriore crescita attraverso la diversificazione”.

Entrando in BOW Group, LEXON si avvalerà delle piattaforme esistenti del gruppo, come il centro di ricerca e sviluppo di Shenzhen con circa 40 ingegneri e le strutture produttive denominate BOW Industries, una robusta rete di canali di vendita online e fisici e un efficace sistema digitale. Uno dei primi obiettivi è espandere l’attività commerciale e aumentare l’esposizione del marchio soprattutto attraverso il lancio di un nuovo sito web di e-commerce.

René Adda, fondatore di LEXON, che entra nel team dirigenziale di BOW Group come Chief Design Officer e rimane partner afferma: “Questa operazione segna per Lexon un’incredibile pietra miliare nel raggiungimento del nostro pieno potenziale. Sono entusiasta di entrare in BOW Group, con il quale condividiamo lo stesso spirito imprenditoriale, la stessa passione per il design e un approccio incentrato sul cliente. Questa integrazione darà nuovo impulso a LEXON, accelerando la presenza in canali e paesi non ancora esplorati attraverso una distribuzione selettiva. Inoltre, l’utilizzo dell’R&D e dell’infrastruttura della catena di fornitura di BOW faciliterà incredibilmente lo sviluppo dei nostri prodotti e la nostra strategia di scaling”.

Informazioni su BOW Group

BOW Group è un player globale nei prodotti di lifestyle per consumatori, che opera a livello globale nei mercati del design e dei dispositivi indossabili con i suoi 2 marchi: MyKronoz e LEXON.

BOW Group si avvale oggi di più di 100 talenti nelle nostre quattro sedi: Parigi, Ginevra, Miami e Shenzhen.

Dal luglio 2015, BOW ha aperto il suo capitale a Next Stage AM, successivamente, nel 2017 a PM Equity Partner – il fondo corporate venture di Philip Morris International. MyKronoz ZeTime ha convinto più di 40.000 sostenitori in oltre 100 paesi ed è diventato lo smartwatch ibrido più finanziato al mondo, raccogliendo più di $8 milioni, oltre alla più grande campagna di crowdfunding mai svolta da un’azienda europea e il prodotto più sostenuto del 2017 su Kickstarter. Dalla sua fondazione, nel 2013, MyKronoz ha venduto più di 3 milioni di dispositivi indossabili e si è stabilito come un robusto rivale di orologi sia tecnologici che tradizionali.

