myPOS aumenta l’offerta a supporto dei pagamenti in-app

myPOS, fornitore europeo di soluzioni di pagamento, oggi ha annunciato il rilancio di Mobile Checkout, il suo prodotto per l’accettazione dei pagamenti in-app.

Il servizio, inizialmente sviluppato nel 2016 come parte delle integrazioni per i pagamenti dai carrelli online, è stato migliorato per garantire l’integrazione in-app all’insegna della semplicità. I commercianti possono accettare pagamenti direttamente dalle loro app, e questo si traduce in un’esperienza di acquisto semplice, senza reindirizzamento dei clienti verso siti esterni; inoltre è ora disponibile un team di supporto tecnico dedicato, che aiuta i commercianti durante la fase di integrazione.

