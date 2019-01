STSI² sceglie la soluzione bee4sense Information Insight di OppScience per la valorizzazione dei dati

OppScience, una soluzione di utilizzo dati, ha annunciato che ST(SI)² (il Dipartimento di tecnologie e sistemi informatici del Ministero dell’Interno francese) che serve da dipartimento di sistemi informatici per la polizia e la gendarmeria nazionale, ha scelto la piattaforma bee4sense Information Insight di OppScience per cercare e catturare dati generati da applicazioni investigative. La piattaforma è stata resa disponibile alla polizia e alla gendarmeria per accelerare e ottimizzare la ricerca con criteri multipli in archivi giuridici, portando così un vero valore aggiunto alle procedure investigative.

“Dopo aver sostituito efficacemente il nostro vecchio sistema di ricerca TAJ (Trattamento di precedenti giuridici), abbiamo deciso di fare uso delle ultime funzionalità della piattaforma bee4sense Information Insight per soddisfare le esigenze operative sempre più complesse”, ha dichiarato il Colonnello Touak, Vicedirettore dei sistemi informatici di ST(SI)².

