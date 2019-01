AMPLEXOR si è aggiudicata nuovamente un contratto con la DG CONNECT della Commissione europea

AMPLEXOR, un prestigioso fornitore di soluzioni linguistiche e per la gestione di contenuti globali, si è aggiudicata un contratto per servizi di traduzione della durata di quattro anni con la Direzione generale delle Reti di comunicazione, dei contenuti e delle tecnologie (Directorate-General for Communications Networks, Content and Technology, DG CONNECT) della Commissione europea. La DG CONNECT è responsabile dello sviluppo di un mercato digitale unico per il marketing, il commercio elettronico e le telecomunicazioni per favorire una crescita intelligente e sostenibile in Europa.1

Questa è la quarta volta consecutiva che AMPLEXOR si aggiudica questo contratto, portando avanti una collaborazione che dura oramai da più di un decennio.

L’aggiudicazione del contratto significa che AMPLEXOR tradurrà le notifiche e tutta la relativa documentazione inviate alla Commissione europea dagli enti normativi nazionali competenti.