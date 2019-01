Europcar Mobility Group e Manheim creano un nuovo canale di remarketing nell’Europa continentale

Manheim, leader nella fornitura di prodotti e servizi integrati per il settore del remarketing di veicoli, ha siglato un accordo con il Gruppo Mobility Europcar che renderà disponibile i veicoli ex noleggio di Europcar* attraverso le piattaforme di vendita Manheim in Portogallo, Spagna e Italia.

Parte di Cox Automotive, Manheim è il più grande portale di veicoli riservati ai commercianti e questa soluzione innovativa offre agli acquirenti di Manheim l’accesso ai veicoli della piattaforma 2ndMove di Europcar.

Realizzato da Modix, un’altra azienda del Gruppo Cox Automotive, 2ndMove è dedicato alla vendita di veicoli usati sia gli acquirenti privati che per i professionisti del settore, e ora è collegato ai canali Manheim tramite la tecnologia API.

David Chapple, International Remarketing Manager per Europcar Mobility Group nel Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo lieti di aver lavorato con Manheim su questo approccio innovativo che ci consentirà di massimizzare l’utilizzo della nostra piattaforma B2B / B2C di veicoli usati, che sta già ottenendo molto successo”.

“La tecnologia API ci offre l’opportunità di accedere a un pubblico molto più ampio in questi tre mercati chiave, con la prospettiva di aprire ulteriormente la piattaforma verso il Regno Unito e l’Australia in futuro”.

Mike Mosier, Managing Director di Manheim Europe, ha aggiunto: “Siamo sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo da anticipare per soddisfare le esigenze dei nostri clienti, e questa partnership è una spinta positiva che unisce l’esclusività dei veicoli proposti da Europcar, con l’impareggiabile database di acquirenti di Manheim. “