FLIR Systems acquisisce Aeryon Labs al prezzo di 200 milioni di dollari

L’acquisizione espanderà il portafoglio di soluzioni per sistemi senza equipaggio di FLIR aggiungendovi cellule, sensori e software per la gestione del volo avanzati per i clienti governativi e quelli operanti nel settore della difesa

FLIR Systems, Inc. (NASDAQ: FLIR) ha annunciato in data odierna di aver acquisito Aeryon Labs Inc., una prestigiosa azienda impegnata nello sviluppo di sistemi aerei senza equipaggio (unmanned aerial system, UAS) ad elevate prestazioni per i mercati globali militare, della sicurezza pubblica e delle infrastrutture fondamentali al prezzo di 200 milioni di dollari. Le cellule per quadricottero a decollo e atterraggio verticale di Aeryon integrano sensori multipli, compresa la tecnologia termica di FLIR, per fornire agli utenti una capacità immediata e ad alta risoluzione in termini di intelligence, sorveglianza e ricognizione (intelligence, surveillance and reconnaissance, ISR).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.