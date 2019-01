Rockwell Automation acquisisce Emulate3D, una prestigiosa azienda di sviluppo software per la simulazione l’emulazione di sistemi di automazione industriale

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ha acquisito Emulate3D, un’innovativa azienda di sviluppo di software per la progettazione i cui prodotti simulano ed emulano in modo digitale i sistemi di automazione industriale. Grazie a precisi modelli di simulazione atti a migliorare la pianificazione e il processo decisionale in materia di sistemi, e a test di emulazione per verificare il sistema di controllo prima dell’installazione, il software di Emulate3D permette ai clienti di collaudare in maniera virtuale i design di macchine e sistemi prima di incorrere in costi di produzione e automazione e di selezionare il design finale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.