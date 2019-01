RSM e DSI stringono un’alleanza strategica per la gestione di casi d’insolvenza transfrontalieri

Due rinomate e rispettate aziende operanti nel settore globale delle ristrutturazioni hanno stretto un’alleanza strategica e una collaborazione a carattere internazionale per fornire ulteriore assistenza ai rispettivi clienti in considerazione dell’ondata crescente di casi di insolvenza transfrontalieri e di progetti di ristrutturazione internazionali.

RSM Restructuring Advisory LLP (“RSM”), un’azienda del Regno Unito specializzata in ristrutturazioni facente parte dello studio di revisione contabile, servizi fiscali e consulenza RSM UK, e Development Specialists, Inc. (DSI), un’impresa statunitense specializzata anch’essa in ristrutturazioni, hanno annunciato un accordo di collaborazione inteso a potenziare i servizi di entrambe per la gestione di casi transnazionali.