VITEC acquisisce T-21 Technologies

VITEC, leader mondiale quanto a soluzioni avanzate per la codifica e lo streaming di video, ha annunciato oggi l’acquisizione strategica di T-21 Technologies, un fornitore di soluzioni mediatiche per lo streaming di contenuti OTT destinate a imprese mediatiche, emittenti e titolari di contenuti in tutto il mondo. Kevin Ancelin, fondatore e amministratore delegato di T-21 Technologies, entrerà a far parte di VITEC con la qualifica di vicepresidente responsabile delle vendite per il settore della telediffusione a livello mondiale.

“L’acquisizione di T-21 doterà VITEC dell’esperienza e delle competenze settoriali acquisite da Kevin nel corso della sua carriera di 32 anni in un momento in cui la società sta ponendo particolare enfasi sui suoi prodotti e sulla sua strategia per il settore della telediffusione” ha affermato Mark D’Addio, vicepresidente senior di VITEC.

