Instex, il nuovo canale commerciale tra Paesi europei e Iran

Lo hanno chiamato Instex ed è uno speciale meccanismo ideato per continuare a commerciare con l’Iran dopo le sanzioni imposte dagli Stati Uniti.

Lo strumento a sostegno degli scambi commerciali è stato presentato a Bucarest dai ministri degli Esteri di Francia, Germania e Regno Unito.

La Francia: “Consentire alle imprese europee di avere rapporti legali con l’Iran”

Per il ministro francese Le Drian “Questo progetto vuole consentire alle imprese europee di avere rapporti legali con l’Iran, in particolare nell’ambito dell’assistenza sanitaria e dell’alimentare, settori essenziali per il popolo iraniano”.

Il sistema istituito da Francia, Germania e Gran Bretagna consentirà alle imprese di condurre transazioni finanziarie dirette con l’Iran, in contrasto con la linea dura del presidente degli Stati Uniti Donald Trump a Teheran.

Il ministro tedesco: “Ci attendiamo che Teheran adempia ai propri impegni”

Ciò contribuirà a garantire che anche l’Iran riconosca che stiamo facendo la nostra parte – ha detto il ministro tedesco Heiko Maas – per adempiere ai nostri obblighi, e ora ci aspettiamo che l’Iran adempia ai propri , che resti in questo accordo e che lo rispetti.

Le tre nazioni hanno lavorato al piano per mesi, dopo la decisione di Trump di ritirarsi dall’accordo del 2015 per impedire a Teheran di sviluppare armi nucleari in cambio di incentivi economici.

Il sistema anti-sanzioni Usa dovrà di fatto salvaguardare le imprese europee che intrattengono rapporti commerciali con Teheran.