Francia: gilet gialli, atto numero 12

Atto numero 12 per i gilet gialli in Francia questo sabato . Tema di questa giornata di manifestazioni in tutta la francia le violenze della polizia dopo la decisione del Consiglio di Stato di autorizzare l’uso dei proiettili di gomma da parte degli agenti.

Gli organizzatori l’hanno ribattezzata la marcia dei feriti, invitando i partecipanti ad indossare bende e cerotti. Nella capitale il corteo è diretto verso Republique passando dalla Bastiglia. In prima fila anche Jerome Rodrigues, il manifestante rimasto ferito all’occhio una settimana fa

Altre manifestazioni previste a Lione Montpellier, Rouen, Nancy, Caen, Nantes, Bordeaux, Tolosa e Marsiglia. A Valence si terrà uno dei raduni principali. 14 persone sarebbero state interrogate dalla polizia di queste molte sono già in stato di fermo. A Strasburgo momenti di tensione tra la polizia e i manifestanti.