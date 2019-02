Usa-Russia:cosa significa la fine dell’Inf ?

Stati Uniti, Russia, e adesso la Cina. Si allarga la crisi diplomatica dopo la decisione di Washington di sospendere la propria partecipazione al trattato sul controllo dei missili nucleari di raggio intermedio.

Pechino, che non aveva firmato il trattato, avverte che la decisione statunitense “può scatenare una serie di conseguenze avverse”. L’effetto più probabile è una nuova corsa agli armamenti..

Venerdì gli Stati Uniti hanno annunciato il loro ritiro dal trattato entro sei mesi, a meno che Mosca non ponga fine a quelle che per la Casa Bianca sono violazioni del patto del 1987. Questo avrebbe dato al Cremlino una finestra temporale di sei mesi per intavolare nuovi negoziati.