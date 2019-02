Dramma sulla Manica, forse alle battute finali

Un rottame d’aereo in fondo al mare e un corpo umano visibile al suo interno: è ciò che resta del piccolo Piper Malibu scomparso due settimane fa con a bordo il calciatore argentino d’origini italiane Emiliano Sala (in via di trasferimento dal Nantes al Cardiff City) e il pilota David Ibbotson. A pronunciare la sentenza è stato l’occhio di un robot sottomarino teleguidato a distanza, 40 chilometri al largo dell’isola di Guernsey, da un team di soccorritori della società privata olandese GEOxyz, la stessa che a suo tempo aveva partecipato alle operazioni di recupero della Costa Concordia.

`”Difficile da descrivere quello che abbiamo trovato. È un relitto. Non è devastato in tanti pezzi su di un campo di calcio. ma è un relitto”. dice uno dei membri del gruppo privato che ha scoperto il relitto malgrado il fatto che le autorità britannichhe avessero deciso di sospendere le ricerche.

Adesso si potrà forse dare sepoltura al giocatore, anche se manca sempre unsecondo corpo all’apello visto che a bordo c’erano alem due persone, un passeggero e il pilota, ma anche scoprire come un aereo che non ne aveva i requisiti abbia potuto alzarsi in volo d’inverno, di sera e con pessime condizioni atmosferiche.

A Nantes Sala era diventato in 4 anni un idolo a suon di gol; erra atteso a Cardiff come il colpo del mercato di dicembre, dopo essere stato rilevato dal club francese per 17 milioni, e come la promessa di quel salto di qualità mai realizzato appieno nella Premier League inglese dalle squadre gallesi