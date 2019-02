Due strumenti utilissimi per il tuo business editoriale

Belle notizie per gli appassionati di editoria digitale e tradizionale. Da oggi il lavoro degli scrittori e quello dei Marketer è notevolmente facilitato con gli strumenti messi a disposizione da uno dei siti più qualificati in fatto di scrittura e libri.

La piattaforma “Professione Scrittore” infatti, nell’intento di offrire una esclusiva gamma di servizi a tutti gli scrittori emergenti ed anche a quelli professionisti che hanno al loro attivo già alcuni libri e che magari sono riusciti a pubblicare già qualche loro opera con una casa editrice, propone una serie di strumenti utilissimi per il business editoriale ed anche per altre azioni di marketing mirato per distribuire e far conoscere prodotti e servizi in ogni ambito commerciale.

Il primo strumento che voglio proporti si chiama “Logo-kit” e ti permette in pochissimi clic di creare e realizzare il tuo marchio personale o aziendale. Il pacchetto contiene una serie di file con estensione psd che potrai facilmente modificare ed adattare al tuo business. Per poter sfruttare appieno questi fantastico strumento dovrai utilizzare un programma di grafica professionale come Photoshop o un altro software analogo che sia in grado di lavorare sui vari livelli dell’immagine.

Ad esempio, puoi usare anche tutta la potenzialità di Gimp che è il clone di Photoshop ma è distribuito gratuitamente e lo potrai scaricare online.

“Logo-kit” ha un prezzo piccolo, piccolo e con pochi euro avrai la possibilità di creare fantastici loghi personali per la tua attività commerciale o per la tua azienda.

Prova a visionare le anteprime di alcuni loghi e immagina che ci sia scritto il tuo nome o quello della tua azienda o magari quello del tuo prodotto o servizio.

Non è fantastico? Se vuoi approfondire, ti consiglio di andare sul sito di Professione Scrittore, così potrai leggere tutti dettagli di questo fantastico strumento fatto apposta per chi ama scrivere come te o per le aziende che hanno bisogno di fare un restyling del proprio marchio.

Il secondo strumento che ritengo utilissimo non solo per gli scrittori che hanno pubblicato un libro e si trovano nella necessità di farlo conoscere ma anche per tutte le numerose attività commerciali e di servizi, si chiama “Mega PLR Music Tracks Volume 1”, una fantastica compilation di loop musicali e basi vocali e strumentali in versione mp3, adattissime per sonorizzare filmati video promozionali e book-trailer.

All’interno del pacchetto ci sono quasi 200 suoni realizzati da musicisti professionisti che puoi utilizzare liberamente per i tuoi video o per gli spot audio dei tuoi filmati.

Anche in questo caso, la nostra piattaforma propone questo straordinario pacchetto di loop, ad un prezzo davvero molto accessibile. Prova a vedere tutti i dettagli visitando il nostro sito e ascolta alcuni demo inclusi nel pacchetto.

Se ti interessano altri prodotti editoriali, come ad esempio il servizio creazione cover o quarte di copertina, se desideri realizzare un book-trailer o un comunicato stampa da spedire ai media o pubblicare sulla tua pagina Facebook per far conoscere il tuo libro sulla rete e offline, visita il nostro Store. Troverai altri prodotti e servizi utili a chi si occupa di editoria da professionista.