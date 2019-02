Bestpay.it e’ il primo comparatore di sistemi di pagamento che permette di scegliere la soluzione migliore per risparmiare oltre il 40%

Le commissioni vecchie applicate dal mercato possono variare per i bancomat dal 0,60% all’1,05% e per le carte di credito bancarie (VISA-Mastercard) dallo 0,90% all’1,50%. Oggi con Bestpay.it sono disponibili soluzioni più convenienti grazie alle quali è possibile risparmiare oltre il 40% su ogni transazione.

Per saperne di più e scegliere come risparmiare subito senza cambiare la propria banca, oggi è possibile valutare il valore delle proprie commissioni con il comparatore disponibile su Bestpay.it e prenotare direttamente sul sito una visita gratuita e non impegnativa di un consulente. Bestpay.it dispone infatti, di una rete dedicata di oltre 150 consulenti distribuita in tutta Italia in grado di costruire la strategia di incassi più efficace per il merchant che garantirà l’aumento dei profitti di oltre il 40%.

Il consulente avrà modo, attraverso un’attenta lettura dell’estratto conto della banca, di evincere i costi fissi e variabili applicati su ogni transazione e di aiutare il merchant mediante la creazione di un piano simulato di incassi che compara le commissioni applicate al merchant dalla banca a quelle applicate da Bestpay.it, questo permette di scoprire in tempo reale il risparmio che si otterrebbe in un anno utilizzando il POS più adeguato al proprio modello di business. Il risparmio annuo, in media può oscillare da almeno 500€ per attività medie a diverse decine di migliaia di Euro per attività che superano il milione di Euro di fatturato. La rivoluzione di BestPay.it sta nell’aver democratizzato il flusso di informazioni che prima potevano essere fornite solo dalle banche e che invece oggi vengono fornite ai merchant comodamente presso le proprie attività, attraverso un’operazione trasparente, fatta con conti alla mano e che pone le esigenze del merchant al centro di tutto.

“Con BestPay.it non è più il merchant a doversi recare in banca per richiedere le informazioni per il proprio POS ma è la Banca che va a casa del merchant“ Afferma orgogliosamente Gennaro Tella il CEO del gruppo Attitude Ltd proprietario del Brand BestPay.it, che annuncia che a breve saranno inseriti all’interno della piattaforma nuovi servizi dedicati alle PMI che puntano ad aumentare la profittabilità delle imprese con sistemi di pagamento moderni e customizzabili a seconda delle esigenze dei clienti.