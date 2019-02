Nuovi domini .dev in partenza!

Al via le registrazioni dei nuovi domini .dev. Ideali per gli sviluppatori, permettono di creare uno spazio dedicato alle tecnologie e ai prodotti in fase di sviluppo!

I nuovi domini .dev sono stati presentati per identificare online uno spazio dedicato agli sviluppatori.

Scopo del nuovo dominio generico .dev, abbreviazione del termine inglese “development”, è di creare una piattaforma identificabile e facilmente riconoscibile dove pubblicare tecnologie, prodotti e servizi in sviluppo, come linguaggi di programmazione e blog.

Attualmente, e fino al 19 Febbraio, i domini .dev sono nella fase di Sunrise, il primissimo periodo dell’intera fase di lancio di un dominio riservato esclusivamente ai titolari di marchi registrati e validati presso la Trademark ClearingHouse.

Successivamente, a partire dal 28 Febbraio, i nuovi domini .dev entreranno nella fase di Go Live, la vera e propria apertura al pubblico del dominio: chiunque potrà registrare un nuovo dominio .dev!

È bene, però, sottolineare che, affinché possa funzionare correttamente nei browser, un sito web con estensione .dev deve avere installato un certificato SSL.

Infine, nella settimana che precede l’inizio del Go Live, è prevista la fase di “Early Access Program”, durante la quale le registrazioni di un dominio .dev saranno caratterizzate da un prezzo maggiorato, a decrescere con il passare dei giorni, rispetto al prezzo della normale registrazione annua.

Questo periodo è ideale per tutti coloro che sono interessati a registrare anzitempo un dominio .dev, prima della libera registrazione, ma che non detengono un marchio registrato.

