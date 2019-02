RS Components presenta una serie innovativa di generatori di funzioni arbitrarie a marchio Tektronix

RS Components (RS), distributore multicanale globale di prodotti di elettronica, automazione e manutenzione, ha presentato una gamma innovativa di generatori di funzioni arbitrarie ad alte prestazioni (AFG) a marchio Tektronix, lo specialista internazionale negli strumenti di test e misura. Dotata di monitoraggio della forma d’onda in tempo reale, sequencing programmabile, creazione di forme d’onda incorporata e il più grande schermo touch per AFG disponibile sul mercato, la serie AFG31000 di Tektronix intende ridefinire il concetto di AFG per ricercatori e progettisti che hanno la necessità di generare segnali di test in modo facile e veloce.

La serie AFG31000 offre un touchscreen capacitivo da 9 pollici del tutto innovativo, che consente agli utenti di ingrandire sezioni della forma d’onda con un dettaglio senza precedenti. Tutti i parametri e le regolazioni pertinenti si possono osservare su un’unica schermata attraverso un menù semplice. Un’interfaccia intuitiva permette agli utenti, toccando o sfiorando lo schermo, di cercare, trovare, selezionare e modificare le impostazioni, riducendo al minimo il tempo necessario all’apprendimento e all’uso dell’AFG.

La serie AFG31000 presenta in anteprima la nuova funzione brevettata InstaView, progettata per eliminare i problemi relativi al disadattamento d’impedenza. Gli AFG di tipo convenzionale prevedono il pilotaggio di impedenze da 50 Ω, ma in effetti solo un numero limitato di dispositivi sotto test (DUT) presenta quel valore specifico d’impedenza, il che crea inconsistenze tra la forma d’onda predisposta sull’AFG e il segnale applicato al DUT. InstaView affronta il problema monitorando sull’AFG la forma d’onda inviata al DUT, permettendo di verificarla senza la necessità di cavi o strumenti supplementari. La visualizzazione della forma d’onda risponde in tempo reale a variazioni in frequenza, ampiezza, forma e impedenza del DUT.

Oltre alle funzionalità tradizionali di un AFG, la serie AFG31000 dispone di una modalità “Avanzata” che permette il sequencing programmabile della forma d’onda. Nella modalità Avanzata, la memoria d’onda fino a 128 Mpts dell’AFG può essere segmentata fino a 256 voci. Usando il sequenziatore, con la funzione “drag and drop” gli utenti possono selezionare forme d’onda lunghe, o multiple, e definirne le modalità di uscita. Per i progettisti che richiedono forme d’onda lunghe non ripetitive, oppure forme d’onda multiple con timing complesso, la serie AFG31000 rappresenta un’alternativa dal prezzo significativamente più abbordabile rispetto ai costosi generatori di forme d’onda arbitrari (AWG).

Un’altra nuova caratteristica incorporata nella serie AFG31000 è lo strumento ArbBuilder, che permette agli utenti di creare e modificare forme d’onda arbitrarie direttamente sull’AFG, usando template e un editor di equazioni, invece di doverle creare su PC e trasferirle successivamente. In alternativa, le forme d’onda catturate da un oscilloscopio si possono salvare sotto forma di file .csv e caricare direttamente nell’AFG mediante ArbBuilder.

La serie Tektronix AFG31000 è immediatamente disponibile da RS nelle regioni EMEA e Asia Pacifico.