Sicurezza Alimentare: sequestrati 16 quintali di Prosciutto crudo, Coppa e Salame, unitamente a 9.000 etichette evocanti prodotti D.O.P. e I.P.G..

I Carabinieri del Reparto Tutela Agroalimentare (R.A.C.) di Parma, all’esito di controlli nel settore dei prodotti ad indicazione geografica certificati, hanno sequestrato, in quella provincia, oltre 4.000 confezioni di “Prosciutto Crudo, Coppa e Salame” per complessivi Kg. 1.600 ed un valore di 4.000 euro, nonché 9.000 etichette per il confezionamento dei prodotti, in quanto evocanti indebitamente le denominazioni protette “Prosciutto di Parma D.O.P.” e “Coppa di Parma I.G.P.”.

Contestati illeciti amministrativi per 8.000 euro.