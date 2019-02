F1: Ferrari, svelata la nuova monoposto SF90

Svelata a Maranello la nuova monoposto Ferrari che tenterà l’assalto al titolo mondiale di Formula 1, edizione 2019.

Si chiama SF90, in omaggio ai 90 anni della scuderia, fondata il 16 novembre 1929 da Enzo Ferrari.

“Purtroppo non sono vestito come dovrei – afferma il primo pilota Sebastian Vettel – di conseguenza non posso semplicemente saltar dentro e guidare, tuttavia l’attesa non sarà troppo lunga, sono molto emozionato, è incredibile vedere quando il puzzle si compone, quindi ora sono davvero eccitato e non vedo l’ora di entrarci, penso che per Leclerc sia lo stesso“.

Proprio il 21enne monegasco Charles Leclerc andrà a rimpiazzare l’ex campione 2007 Kimi Raikkonen, rinfrescando, per così dire, una squadra che proverà ad attutire lo strapotere Mercedes delle ultime edizioni.

I test avranno inizio in Spagna lunedì prossimo, la prima gara ufficiale si disputerà invece in Australia il 17 marzo.