Berlino, la Porta di Brandeburgo simbolo della capitale tedesca (VIDEO)

Lo stile neoclassico della Porta di Brandeburgo si intravede fin da quando ci si sta avvicinando al monumento, che in questo caso rappresenta il vero simbolo della capitale tedesca. Aperta al traffico il 6 agosto 1971, la porta venne costruita a partire dal 1788 da Carlo Gotthard Langhans.

La Porta di Brandeburgo è alta 26 metri e larga 65. Di solito gli eventi di maggiore importanza si svolgono tutti in questo fantastico luogo, che durante l’anno riesce a raccogliere una marea di turistiche non possono non cogliere l’occasione di scattare una foto memorabile davanti a questa splendida opera in stile neoclassico. Ecco il VIDEO esclusivo.