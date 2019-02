Berlino, la bellezza della cattedrale più importante della Germania (VIDEO)

Il simbolo della Germania per eccellenza

Il Duomo di Berlino si trova nel quartiere Mitte, con la costruzione originaria che era stata avviata nel XVIII secolo in stile barocco, prima di venire nuovamente rimaneggiata in stile neoclassico. Dopo questi cambiamenti venne ordinata la sua demolizione e sul progetto dell’architetto Julius Raschdorff nel 1894 venne costruito l’edificio in stile neobarocco.

Durante la Seconda Guerra Mondiale il Duomo è stato gravemente danneggiato, specialmente nel corso dei bombardamenti aerei avvenuti il 24 maggio 1944, con un grave incendio che ne determinò il crollo. In seguito la cupola venne ricostruita e il Duomo fu restaurato. Con il tempo la struttura è divenuta la cattedrale più importante della Germania, oltre ad essere un luogo frequentatissimo dai turisti. Ecco il VIDEO esclusivo dedicato a questo fantastico monumento e ai suoi dintorni.