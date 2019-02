Berlino, il Castello di Charlottemburg e i suoi splendidi giardini (VIDEO)

Il Castello di Charlottemburg risulta essere il più grande rimasto a Berlino dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. In considerazione della sua grande importanza storica e architettonica, il palazzo è posto sotto tutela monumentale (Denkmalschutz), così come il grande giardino retrostante.

Al giorno d’oggi il luogo è ideale durante le giornate di sole, dove i tedeschi si divertono a fare le loro corsette oppure ad organizzare un bel pic nic nel periodo primaverile. Il giardino del castello venne progettato da Siméon Godeau a partire dal 1697, sullo stile di un giardino alla francese. Dal 1788 venne man mano trasformato in parte in un giardino all’inglese. All’interno del giardino si trova il Belvedere, costruito nel 1788-89 da Carl Gotthard Langhans per il re Federico Guglielmo II; il Neuer Pavillon, costruito nel 1824-25 da Karl Friedrich Schinkel ispirandosi ad una villa napoletana; il Mausoleum, costruito per la regina Luise, moglie di Federico Guglielmo III. Ecco il Video dedicato a questo splendido luogo.