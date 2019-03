Berlino, Street Art and Murales Trip: il cambiamento parte dalla libertà di espressione (VIDEO)

La storia ci insegna come Berlino abbia avuto un ruolo centrale all’interno dei fatti accaduti nella Seconda Guerra Mondiale. Sarebbe inutile raccontare le vicende legate ad Adolf Hitler, alla sua campagna elettorale, alla persecuzione degli ebrei, alla teoria del Führer che vedeva la razza ariana come dominatrice rispetto a tutte le altre, alle innumerevoli vittime e tante altre tematiche di cui non parleremo mai abbastanza.

Berlino oggi è una città completamente rivoluzionata, un luogo dove nessuno ha paura di esprimere davvero ciò che è, dove un semplice pregiudizio non ha una valenza definitiva nel descrivere una persona nella sua interezza. In questo contesto legato al cambiamento totale di un luogo che ormai è un continuo flusso di collegamenti tra passato e presente, il campo artistico ricopre senza dubbio un ruolo di primaria importanza.

La dimostrazione più grande o forse quella più conosciuta la troviamo nel Muro di Berlino, diventato la galleria d’arte all’aperto più lunga al mondo, ma in realtà l’arte la troviamo e la respiriamo ovunque nella capitale tedesca. Basta uscire per strada e guardarsi intorno per notare una serie infinita di murales che rappresentano la massima liberà di espressione insieme alla musica da strada e l’arte in generale. Abbiamo raccolto diverse opere della Street Art berlinese e con una selezione ben mirata abbiamo scelto le migliori all’interno del Video dedicato a questo oscuro e fascinoso lato di Berlino. Buona visione.