Germania, a Berlino la riproduzione più grande al mondo della Gioconda: una beffa per Italia e Francia (VIDEO)

Per andare a visitare la Gioconda al Museo di Louvre è necessario attendere diverse ore in fila per poter visionare il quadro da una posizione più o meno vicina, ma adesso tutto ciò non è più solo una grande utopia, poichè a Berlino è possibile vedere una perfetta riproduzione in versione murales, realizzata proprio in questa settimana.

La scelta del luogo dove eseguire il murales non è stata affatto casuale, poichè si trova in uno dei luoghi più visitati della città, ovvero la East Side Gallery. Proprio lì dove tutti vanno ad ammirare la street art cittadina il collettivo berlinese Die Dixons, insieme agli artisti Tank, Weisse Seite e FIX77 ha dipinto una riproduzione del celebre dipinto di Da Vinci in formato XXL: 11 metri per 16.

Adesso il murales è entrato ufficialmente nel Guinness dei Primati come la riproduzione più grande al mondo della Gioconda di Leonardo Da Vinci. Oltre a visitare il murales andando a piedi proprio alla East Side Gallery, con la U1 e la U3 da Warschauerstrasse ora basta girarsi alla propria destra per incrociare lo sguardo di Mona Lisa. Un opera di street art davvero bella che va ad arricchire il panorama artistico della città di Berlino. Ecco il VIDEO dedicato al murales della Gioconda.