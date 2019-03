Berlino, Linksjugend esalta i giovani della capitale tedesca (VIDEO)

Il solido di Linksjugend ( ortografia corretta leftjugend [‘solido] ) è un’organizzazione politica giovanile in Germania. Il loro sostanziale auto-monitoraggio è il femminismo , il socialismo , la democrazia di base e l’antifascismo . È vicino al partito Sinistra ed è riconosciuto da questo come un’organizzazione giovanile.

Il Solido di Linksjugend si considera anticapitalista , socialista , antifascista , di base democratico e femminista . Il nome “[‘solido]” nel suo nome sottolinea l’orientamento dell’associazione giovanile come ” così zialistisch, li nks, d emokratisch”.

L’organizzazione giovanile si considera una piattaforma per una critica sociale radicale e una politica autodeterminata, che dovrebbe riunire varie correnti di sinistra. In tal modo, si considera parte dei movimenti di emancipazione e cerca anche la cooperazione con strutture giovanili politiche affini a livello internazionale. Inoltre, Linksjugend Solid ha considerato la difesa dei giovani di sinistra nel partito e alla sinistra.

L’Associazione Giovani è impegnata a stabilire una ” società libertaria , senza classi ” in cui il capitalismo , il razzismo e il patriarcato siano stati superati. Le banche e le società dovrebbero infine essere nazionalizzate e poste sotto il controllo dei dipendenti. L’economia deve essere guidata secondo un “piano di produzione sociale generale” democraticamente legittimato.Nondimeno, nella cooperazione di “solidarietà critica” con il partito Die Linke, dovrebbero essere combattute riforme fondamentali all’interno del sistema capitalista.

Un possibile coinvolgimento del governo del partito La sinistra è respinta dal Sinodo Giovanile di sinistra, purché non possa essere intesa come progresso sulla via del socialismo. Mentre il parlamentarismo dovrebbe essere usato come palcoscenico per la lotta per un mondo più giusto, il vero cambiamento sociale sarebbe in gran parte extraparlamentare. Per questo motivo, Linksjugend Solid si concentra soprattutto sulla “resistenza di massa, l’auto-organizzazione delle imprese, delle scuole e delle università, nonché l’azione consapevole della maggioranza organizzata della popolazione”.

A causa dell'emergere di varie associazioni giovanili e della pluralistica immagine di sé dei giovani della sinistra e del partito, la Sinistra è rappresentata nell'associazione giovanile da una vasta gamma di opinioni politiche. Ciò si traduce nell'esistenza di varie correnti, che sono rappresentate ad esempio dal gruppo di lavoro federale piuttosto anti-tedesco (SCC) Shalom , dal più antimilitarista BAK antimilitarista e pace (AuF) o dal vicino alla sinistra rivoluzionaria del Botskkista.