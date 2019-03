Berlino, la patria degli artisti di strada (VIDEO)

In tutte le maggiori città è possibile trovare ormai ovunque degli artisti di strada, ma nel caso di Berlino questo è un vero e proprio stile di vita. La capitale tedesca oltre ad essere uno dei maggiori punti di riferimento per quanto riguarda murales e alternativi, offre anche uno svariato numero di artisti di strada che ogni giorno si guadagnano da vivere facendo quello che gli riesce meglio, ovvero suonare.

Una scelta coraggiosa che allo stesso tempo indica la voglia di mettersi in gioco e il coraggio di vincere una scommessa con loro stessi e anche con gli altri. Il panorama musicale è sempre più competitivo, ma certe esibizioni che si vedono in strada non le troviamo nemmeno nei maggiori palcoscenici musicali. Ecco a voi il VIDEO ESCLUSIVO dedicato ad alcuni artisti di strada he ogni giorno fanno cantare e divertire la città di Berlino.