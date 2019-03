Berlino, Treptower Park tra passato e presente (VIDEO)

Quasi tutti questi elementi facevano già parte del suo primo progetto per il Treptower Park del 1864. Quell’anno, il consiglio comunale decise di costruire due nuovi grandi spazi verdi alla periferia della città a causa della crescente popolazione. Oltre al Nordpark, in seguito chiamato Humboldthain, questo era un parco nel sud, nell’allora indipendente Treptow. La realizzazione di questi piani fu affidata a Gustav Meyer, il progettista del Friedrichshain e poi giardiniere di corte a Potsdam. Dodici anni dovrebbero ancora andare nel paese fino a quando il progetto potrebbe finalmente essere implementato a Treptow.

Treptower Park in numeri