Global Climate Strike For Future, manifestazione per la salvaguardia dell’ambiente e del clima a Berlino (VIDEO)

«La politica sul clima è politica sociale»

L’obiettivo dello sciopero è di sottolineare l’importanza di temi quali le estrazioni di carbone, petrolio e l’aumento delle emissioni di gas serra. I manifestanti vogliono non solo sensibilizzare il pubblico sul problema dell’emergenza climatica, ma soprattutto attirare l’attenzione dei politici di tutto il mondo e ottenere interventi concreti da parte delle istituzioni di ogni paese.

L’iniziativa della giovane svedese Greta Thunberg

A lanciare l’iniziativa “Fridays for Future” è stata la sedicenne svedese Greta Thunberg, attivista per la crisi climatica. Lo scorso anno, Greta Thunberg ha dato il via a una serie di manifestazioni protestando da sola ogni venerdì davanti al Parlamento di Stoccolma con il cartello “Sciopero della scuola per il clima”. Per il suo impegno a favore dell’ambiente, Greta è stata nominata donna dell’anno in Svezia, ed è persino indicata come possibile vincitrice del premio Nobel per la pace. Ecco il VIDEO ESCLUSIVO dedicato a questa splendida manifestazione.