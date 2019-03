Berlino, Kaiser Wilhelm Memorial Church: da edificio bombardato a monumento ai caduti (VIDEO)

La Gedächtniskirche o Kaiser Wilhelm Memorial Church è il centro simbolico di Berlino Ovest, un monumento contro la guerra alla pace e alla riconciliazione. A seguito dei bombardamenti alleati durante la seconda guerra mondiale, la torre ovest originale è rimasta in piedi come una rovina ed è chiamata ossessivamente il “dente cavo” in quanto letteralmente è una buccia vuota. Immediatamente riconoscibile e situato sulla Breitscheidplatz all’inizio del vivace quartiere dello shopping che comprende Tauentzienstraße e Ku’damm, questo è l’unico edificio sulla piazza che è stato risparmiato dal bombardamento e deliberatamente conservato come una rovina.