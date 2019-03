Berlino, Görlitzer Park tra natura e street art (VIDEO)

Famoso in tutta Berlino per il suo fascino ruvido ma unico, Görlitzer Park è la zona ricreativa centrale del distretto di Kreuzberg. Il parco fu allestito tra la fine degli anni ’80 e l’inizio degli anni ’90 sulla ex stazione Görlitzer Bahnhof, tra Wiener Straße e Görlitzer Straße nella parte orientale di Kreuzberg. Oggi solo poche tracce rimanenti, resti di un tunnel pedonale e tre capannoni merci convertiti ricordano ai visitatori la storia del parco.