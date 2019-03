Berlino, il meglio del live di Capo Plaza a Festaal Kreuzberg (VIDEO)

Un grande successo per il tour europeo di Capo Plaza, che anche all’estero sta dimostrando di poter meritare un buon gradimento in tappe importanti e non certo facili per un giovane che nonostante tutto ha voglia di mettersi in gioco e di portare la sua musica nelle maggiori capitali.

Tappe passate

5 marzo – Berlino, Festaal Kreuzberg

9 marzo – Nova Gorica, Marco Polo Club

16 marzo – Zurigo, Escherwyss Club

18 marzo – Londra, O2 Islington Academy

19 marzo – Parigi, Boule Noir

Tappe in programma

20 marzo – Barcellona, Razzmatazz

22 marzo – Amsterdam, Q Factory

23 marzo – Francoforte, Musikpark A5 Club

26 marzo – Milano, Alcatraz

Abbiamo avuto in passato l’occasione di intervistare il giovane artista durante un recente instore alla Feltrinelli di Messina (potete leggere l’intervista cliccando su questo link) e già da allora i presupposti erano buoni. Il caso ha voluto che le nostre strade si riunissero a Berlino, motivo per cui non poteva mancare l’occasione di condividere con questo ragazzo un nuovo momento anche nel 2019 proprio nella capitale tedesca. Ecco il VIDEO esclusivo di alcuni Highlights del concerto berlinese che ha aperto il tour europeo di Capo Plaza.