Berlino, Warschauer Straße e Ostbahnhof: le due stazioni che circondano la East Side Gallery (VIDEO)

Warschauer Straße

L’aspetto poco curato lascia qualche dubbio al primo impatto, ma una volta scoperti i locali di questa zona ci si rende conto di trovarsi in una delle fermate che ha da tempo un ruolo centrale nella movida berlinese, sia per quanto riguarda la varietà di locali e serate dal punto di vista del genere musicale e del vostro stile di vita, sia perché questa zona è ricca di artisti di strada e murales che sembrano fuoriuscire dai palazzi.

Ostbahnhof

Proseguendo il percorso da Warschauer Straße e superando il famoso Warschauer Brücke si giunge alla East Side Gallery, che anche la sera è piena di turisti e flash di macchine fotografiche. Attraversando tutto il muro si giunge alla stazione di Ostbahnhof, che contiene davanti a sé un viale enorme che comprende una nuova serie infinita di locali.

Adesso è facile capire perché queste due stazioni hanno una rilevanza fondamentale nella città di Berlino, che in ogni suo angolo contiene quel mix fornito di cultura, divertimento, ma anche spazio e tranquillità nel momento desiderato. Siamo in continuo movimento, mentre quello che viene costruito dall’uomo rimane fermo fino a quando quest’ultimo non decide di abbatterlo e riflettere, per l’ennesima volta. Ecco il VIDEO dedicato a Warschauer Straße e Ostbahnhof