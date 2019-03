Berlino dal treno: quando gli occhi del turista e del lavoratore si concentrano sulla stessa cosa (VIDEO)

Ogni giorno migliaia di cittadini si incontrano nello stesso punto, nello stesso treno o in qualunque altro mezzo e compiono quasi sempre percorsi diversi. Basta osservare i loro volti per capire che tutti in un modo o nell’altro stanno facendo qualcosa, ma nel momento in cui ci si incontra si condivide quello spazio comune per un paio di minuti, fino a quando qualcuno dovrà scendere e interrompere quel momento di condivisione per l’ennesima volta nella stessa giornata.

Eppure il punto non sono solamente i cittadini, ma la strada che un potenziale lavoratore percorre ogni giorno come una sequenza automatica. Le immagini di una città come Berlino vista dal treno possono solamente attirare l’attenzione di chi le sta guardando, mentre per chi viaggia ogni giorno sono solamente un piccolo accompagnamento quotidiano prima di svolgere le proprie funzioni.

Spesso però queste immagini, in quanto accompagnamento della nostra routine quotidiana, indipendentemente da quello che facciamo, ci aiutano per un secondo a mettere insieme i nostri pensieri, a riflettere su quello che faremo tra qualche minuto o nella nostra vita, si trasformano nei compagni di viaggio ideali in tutti momenti, dal più felice al più triste, contribuiscono a farci sentire più leggeri per un pò, tempo di recuperare l'autostima e le forze per ripartire. Attenzione a non pensare troppo però, la vostra fermata sta arrivando.