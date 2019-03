Berlino, Fabrik 23: la degustazione di vino rosso e cioccolata si trasforma in un party (VIDEO)

Un party esclusivo e di successo quello andato in scena qualche sera fa presso il Fabrik 23 di Berlino. Per l’occasione la discoteca è stata allestita elegantemente per una conferenza stampa che ha aperto poi una vasta degustazione di vini e di una diversa varietà di cioccolato.

Quella che inizialmente sembrava essere una serata elegante e tranquilla si è trasformata ad un certo punto in un vero e proprio party, con un dj set degno di nota e musica di alta qualità. Un evento certamente completo e ben suddiviso per tutte le esigenze della situazione.

L’evento era accessibile solamente a 200 persone, in modo da creare la selezione giusta del pubblico partecipante, tra esperti di vino, giornalisti e tanto altro ancora. Ecco il VIDEO dedicato a questo splendido evento.