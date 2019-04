Berlino, bontà e dolcezza al negozio Lindt di Alexanderplatz (VIDEO)

Se siete amanti dei dolci e vi trovate a Berlino, non potete fare a meno che entrare nello splendido negozio Lindt ad Alexanderplatz, dove potrete trovare una quantità immensa di cioccolato per tutti i gusti. Tutto il meglio del cioccolato Lindt all’interno di un solo luogo, dove si può avere l’opportunità di trovare un personale molto gentile e disponibile che offre sempre dei piccole degustazioni.

L’azienda multinazionale vede in Berlino una delle mete di maggior profitto per quanto riguarda la distribuzione del cosiddetto “cioccolato di lusso”. Una volta entrati all’interno del negozio non si può far altro che osservare attentamente le diverse varietà di prodotti e scegliere quella che più si addice ai vostri gusti. Ecco il VIDEO dedicato al negozio Lindt di Berlino situato ad Alexanderplatz.