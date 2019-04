Berlino, i meravigliosi giardini di Charlottenburg (VIDEO)

Lo Schlossgarten Charlottenburg (Giardino del castello Charlottenburg) è uno dei punti di ritrovo preferiti dai berlinesi sia con il bel tempo che d’inverno, quando la neve decora ogni siepe e ogni albero componendo cartoline che parlano di un’altra epoca. Venne progettato originariamente alla francese, in stile barocco, e solo più tardi fu modificato dall’architetto di giardini di Wörlitz Johann August Eyserbeck, che lo trasformò in un giardino panoramico all’inglese. Si trovano qui l’ex-Teehaus Belvedere (Sala da tè Belvedere) costruita da Langhans e il Mausoleo realizzato da Karl Friedrich Schinkel, con i sarcofagi della regina Luisa e di Federico Guglielmo III.

Tuttavia questo luogo grazie alla sua magia non ha mai un calo di turisti con i cambi di stagione, poiché se da un lato in inverno ci si può divertire con la neve, nel periodo primaverile-estivo è possibile trovare la giornata di sole giusta per fare una bella passeggiata o anche qualche corsetta nei numerosi sentieri all’interno del parco, oppure ci si può semplicemente rilassare godendosi uno splendido tramonto. Ecco il VIDEO esclusivo dedicato a questi splendidi giardini che circondano il Castello.